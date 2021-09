Madhya Pradesh News:मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि, ‘1 नवंबर से 89 जनजातीय ब्लॉक में हर घर में फ्री राशन पहुंचाया जाएगा. उन्होंने कहा कि आदिवासी जनजातियों को अपना काम छोड़कर अनाज के दुकानों पर आने की जरूरत नहीं है. इसके लिए उनके वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा औऱ हर घर में राशन पहुंचाया जाएगा.’Also Read - MP News: बीमार बहन की मदद के लिए उसके घर गई नाबालिग से जीजा के पड़ोसियों ने किया गैंगरेप, तीन आरोपी गिरफ्तार

जबलपुर में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले जनजातीय नेताओ के सम्मान में शनिवार को आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनता संबोधित किया. इस मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे. Also Read - PM Awas Yojana में मिली गड़बड़ी तो मंच से ही CM शिवराज ने अफसरों को किया सस्पेंड, कहा-जेल भेजेंगे, देखें VIDEO

We will start doorstep delivery of rations in 89 tribal blocks from November 1, the foundation day of Madhya Pradesh. Tribals won’t need to visit ration shops by leaving their work. Vehicles owned by tribals will be hired for the distribution work: CM Shivraj Singh Chouhan(18.09) pic.twitter.com/UEklkB8wUZ

— ANI (@ANI) September 18, 2021