नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) कोरोना वायरस से संक्रमित हैं. वह भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती हैं. रक्षाबंधन के मौके पर भी संक्रमण के चलते उन्हें अस्पताल में रहना पड़ रहा है. शिवराज सिंह चौहान की कलाई अस्पताल में भी सूनी नहीं रही.

सीएम शिवराज सिंह चौहान को अस्पताल की ही नर्स सरोज ने राखी बाँधी. सरोज ने शिवराज की आरती भी उतारी. शिवराज ने सरोज को आशीर्वाद भी दिया. शिवराज सिंह चौहान जिस वार्ड में भर्ती हैं, अस्पताल की नर्स सरोज की उसी वार्ड में तैनात हैं. शिवराज सिंह चौहान की वह देखभाल कर रही हैं. उन्होंने आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की राखी बाँधी.

Madhya Pradesh: Saroj, a nurse ties rakhi to Chief Minister Shivraj Singh Chouhan at a hospital in Bhopal. Also Read - 100 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को दी मात, बोलीं- मुझे कोरोना से नहीं लगता डर

Saroj is deployed at the ward in which Shivraj Singh Chouhan is admitted. He had tested positive for #COVID19 on July 25. #RakshaBandhan2020 pic.twitter.com/lzlx2fx1bv

— ANI (@ANI) August 3, 2020