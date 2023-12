'मामा' के लिए CM हाउस के बाग से गुलाब तोड़ लाई मालिन राधा बाई, शिवराज के छलके आंसू, देखें Video

आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम घोषित हो रहे हैं. रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत हासिल करती हुई दिख रही है. भाजपा को मध्य प्रदेश में 164 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस सिर्फ 64 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है. भाजपा को मिल रही इस जीत से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी खुश हैं. वह स्वयं पांचवी बार बुधनी विधानसभा सीट से लगातार उम्मीदवार हैं और जीत जाते हैं यह यह उनकी पांचवी जीत होगी. राज्य के चुनाव परिणामों से खुश शिवराज सिंह की आंखों में आंसू आ गए. पढ़ते हैं पूरी खबर.

सुबह जब से भाजपा को रुझानों में बहुमत मिलता दिखा है, तभी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है. इस बीच मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाली एक महिला राधा बाई ने जब उन्हें जीत की बधाई देते हुए फूल धमाया तो शिवराज सिंह इमोशनल हो गए और उनके आंखों से आंसू लुढ़क गए.

#WATCH | Madhya Pradesh | A staffer at CM House, Radha Bhai gets emotional as she gives a flower to CM Shivraj Singh Chouhan and congratulates him.

CM Chouna is leading in his constituency Budhni and the party is leading on 161 seats in the state. pic.twitter.com/HmyvylpUFh

