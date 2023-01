एमपी में अब लाडली बहना योजना, हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, सीएम शिवराज सिंह चौहान का सबसे बड़ा चुनावी दाव

Ladli Behana Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan

) ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly Election 2023) के मद्देनजर एक बड़ा चुनावी दाव खेल दिया है. शिवराज सिंह चौहान ने आज शनिवार को बुधनी में नर्मदा जयंती पर अब ‘लाडली बहना योजना’ शुरू करने की घोषणा की है. अब लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से मिलती जुलती योजना के नाम से अब लाडली बहना योजना होगी.निम्न-आय समूहों और मध्यम-आय समूहों की लड़कियों को को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे. यानि साल में 12 हजार रुपए.

On the occasion of Narmada Jayanti. I am happy to inform you that now ‘Ladli Behana Yojana’ will be started, under which girls of all castes, creeds, low-income groups, and middle-income groups will be given Rs 1000/month by the govt: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/mSJW240F8b — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) January 28, 2023