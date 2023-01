MP के सीएम शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर की मनावर में इमरजेंसी लैंडिंग

Shivraj Singh Chouhan, Madhya Pradesh, Dhar, helicopter emergency landing; मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर की आज रविवार को शाम इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है. मुख्यमंत्री के कार्यालय ने बताया कि हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के कारण मनावर में आपात लैंडिंग की गई. इसके बाद वह

सीएमओ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मनावर से धार जा रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के कारण मनावर में आपात लैंडिंग की गयी. वह अब सड़क मार्ग से धार जा रहे हैं.