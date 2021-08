Sheopur district collector and SP have been transferred, News: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर-चंबल इलाके के बाढ़ प्रभावित श्‍योपुर जिला के कलेक्‍टर और पुलिस अधीक्षक का आज रविवार को ट्रांसफर कर दिया गया है. मध्‍य प्रदेश शासन के जारी आदेश के मुताबिक, श्योपुर जिला कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय का तबादला अगले आदेश तक कर दिया गया है. श्‍योपुर जिला कलेक्‍टर (Sheopur district collector) राकेश श्रीवास्‍तव (Rakesh Srivastava) को उपसचिव के पद पर मध्‍य प्रदेश सरकार के सचिवालय में ट्रांसफर किया गया है और उनके स्‍थान पर ग्वालियर के नगर-निगम कमिश्‍नर शिवम वर्मा को श्‍योपुर का कलेक्टर बनाया गया है. वहीं, एसपी ((Sheopur Superintendent of Police) संपत उपाध्‍याय (Sampat Upadhyay) का ट्रांसफर मध्‍य प्रदेश पुलिस मुख्‍यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर किया गया और उनके स्‍थान पर लेकर पीएचक्‍यू से सहायक पुलिस महानिरीक्षक अनुराग सुजानिया को श्‍योपुर का एसपी बनाया गया है.Also Read - MP: गुना जिले के एक गांव में बाढ़ में फंसे हुए 145 लोगों को बचाया गया

दरअसल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के कल शनिवार के दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने उनसे से शिकायत की कि प्रशासन ने बाढ़ के बारे में समय पर लोगों को सतर्क नहीं किया और यह जिला प्रशासन की विफलता है. बाद में कल केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया था कि प्रशासन ने ढिलाई बरती.

Madhya Pradesh | Sheopur district collector Rakesh Srivastava, and Superintendent of Police, Sampat Upadhyay have been transferred until further orders. pic.twitter.com/ioc9EQNV1M — ANI (@ANI) August 8, 2021

बता दें कि कल शनिवार को श्योपुर शहर में बाढ़ ग्रस्त इलाके में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) के दौरा करने के समय नाराज स्थानीय लोगों ने उन्‍हें घेर लिया था और उनके वाहनों के काफिले पर कीचड़ भी फेंका गया था. श्योपुर शहर मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मुरैना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. श्योपुर शहर और जिला इस सप्ताह की शुरुआत में भारी बारिश के कारण बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से लोकसभा सांसद हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तोमर शनिवार को जब बाढ़ पीड़ितों से मिलने शहर के कराटिया बाजार पहुंचे तो गुस्साए लोगों ने उनका घेराव किया और कहा कि वह बहुत देर से यहां आए हैं. जब वह रोती हुई महिलाओं को सांत्वना देने के लिए कार से नीचे उतरे तो लोग उनका पीछा करने लगे. बाद में गुस्साए लोगों ने कथित तौर उनके वाहनों पर कीचड़ और छोटी सूखी लकड़ियां फेंकी.

स्थानीय लोगों ने तोमर से शिकायत की कि प्रशासन ने बाढ़ के बारे में समय पर लोगों को सतर्क नहीं किया और यह जिला प्रशासन की विफलता है.

श्योपुर के पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने कहा कि लोगों ने मंत्री से शिकायत की कि उन्हें राहत देर से पहुंची. उपाध्याय ने कहा कि मंत्री के काफिले का कोई वाहन क्षतिग्रस्त नहीं हुआ. बाद में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया कि प्रशासन ने ढिलाई बरती. हालांकि, यह भी कहा कि एक बांध टूटने की अफवाह ने भी समस्या पैदा की. तोमर ने आश्वासन दिया कि जिले को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

इस सप्ताह की शुरुआत में मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में ग्वालियर व चंबल क्षेत्र में बारिश के कारण कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाला गया.

मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल इलाके में बनी बाढ़ की स्थिति के कारण कई इलाकों में लोगों का विरोध सामने आ रहा है. श्योपुर जिले में सुविधाएं न मिलने के बीच क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. लापरवाही और विरोध के सामने आने पर श्योपुर के कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव को हटा दिया गया है. सरकार की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं.