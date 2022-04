खरगोन: मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन शहर में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद स्‍थानीय प्रशासन ने ईद की नमाज घर पर ही अदा कराने का फैसला लिया है, जबकि ज‍बकि परशुराम जयंती पर कोई भी जुलूस निकाला नहीं जाएगा.Also Read - कमलनाथ ने ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया को लोकसभा चुनाव में हरवाया था, एमपी के मंत्री का दावा

एडीएम सुमेर सिंह मुजाल्दा ने कहा, खरगोन में रविवार को एक मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच ढील दी जाएगी और 2 और 3 मई को पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया जाएगा. परीक्षा देने वाले छात्रों को पास दिया जाएगा. अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे.

