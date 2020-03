भोपाल: मध्यप्रदेश में सियासी घमासान जारी है. सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की कार्यसूची में राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण के बाद विश्वासमत हासिल करने की प्रक्रिया का जिक्र न होने पर भाजपा नेताओं ने रविवार की रात को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की. राज्यपाल ने शनिवार की देर रात मुख्यमंत्री कमल नाथ को एक पत्र लिखकर विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा था. उसके बाद भाजपा ने राज्यपाल से विधानसभा की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी का जिक्र किया. इस पर राज्यपाल लालजी टंडन ने रविवार को फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि भाजपा ने विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा न होने का जिक्र किया है, अगर ऐसा है तो फिर हाथ उठाकर ही विश्वासमत की प्रक्रिया पूरी की जाए. हालांकि इस बीच बीजेपी ने अपने सारे विधायकों को रविवार रात को ही गुरुग्राम से भोपाल रवाना कर दिया.

Haryana: Madhya Pradesh BJP MLAs, who were staying at ITC Grand Bharat Hotel in Gurugram, have reached Delhi airport. They will be flying to Bhopal tonight. pic.twitter.com/uN5HBjtmS9

— ANI (@ANI) March 15, 2020