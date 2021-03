Madhya Pradesh, Congress, Chhattarpur, murder, Crime News, News, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के छतरपुर (Chhattarpur) जिले में मंगलवार को एक कांग्रेस (Congress Block president) नेता की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई है. इसके बाद से बड़ा मलहरा (Bada Malhara) में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई. कांग्रेस समर्थकों नेवहां के बाजार बंद करवा दिए गए और तोड़फोड़ की और पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताया है. अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है. Also Read - MP: COVID-19 संक्रमण के बीच मध्‍य प्रदेश के भोपाल, इंदौर में आज से लागू होगा नाइट कर्फ्यू, 8 शहरों में होगी सख्‍ती

जानकारी के मुताबिक, घुवारा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष (Congress Block president) इंद्र प्रताप सिंह परमार उर्फ छोटे राजा पर बाइक सवार दो हमलावरों ने मंगलवार की शाम बड़ा मलहरा के सागर रोड स्थित वेयर हाउस के सामने हेलमेट पहने दो बाइक सवार हमलावरों ने गोलियां दाग दीं. एक गोली ब्‍लॉक कांग्रेस नेता के पेट में लगी. बड़ा मलहरा के स्‍थानीय सरकारी अस्‍पताल ने हालत गंभीर होने पर जिला अस्‍पताल छतरपुर के लिए रेफर कर दिया. लेकिन इलाज के दौरान ब्‍लॉक कांग्रेस नेता की मौत हो गई. Also Read - Uttar Pradesh Panchayat Chunav Latest Updates: यूपी पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, जानें क्या हुआ है फैसला

एसपी ने बताया, ”कांग्रेस नेता छोटे राजा को गोली लगी थी. उन्हें छतरपुर में अस्पताल लेकर आया गया था. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. जांच की जा रही है.” Also Read - PC Chacko Joins NCP: कांग्रेस से नाता तोड़ शरद पवार की NCP में शामिल हुए पीसी चाको

Madhya Pradesh: Block president of Congress party, Indra Pratap Singh Parmar was shot at by unidentified people in Malhara, Chhattarpur yesterday. He later died at a hospital.

City SP says, “He was shot and he died under treatment at the hospital. Further investigation is on.” pic.twitter.com/CIURMAAuU0

— ANI (@ANI) March 17, 2021