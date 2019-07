नई दिल्‍ली: मध्‍य प्रदेश में सत्‍तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी के बीच शह और मात का खेल तेजी से शुरू हो गया है. मध्‍य प्रदेश की विधानसभा में बुधवार को कमलनाथ सरकार के एक बिल के पक्ष में वोटिंग करने वाले दोनों विधायकों को अज्ञात स्‍थान पर भेज दिया है. आज रात को कमलनाथ सरकार के भोज में ये दोनों विधायक नारायण त्र‍िपाठी और शरद कोल शामिल होंगे. न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, विधानसभा में आपराधिक कानून (संशोधन) पर मतदान के दौरान कमलनाथ सरकार के पक्ष में मतदान करने वाले भाजपा विधायकों, नारायण त्रिपाठी और शरद कौल को कांग्रेस ने एक अज्ञात स्थान पर भेज दिया है. वे आज रात सीएम कमलनाथ के साथ रात्रि भोज में शामिल होंगे.

एमपी: कमलनाथ सरकार के बिल के पक्ष में बीजेपी के दो एमएलए ने की वोटिंग

ये घटनाक्रम मध्‍य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के उस दावे के बाद हुआ, जिसमें उन्‍होंने सदन में मुख्‍यमंत्री कमलनाथ से कह दिया कि अगर हमारे ऊपर वाले नंबर 1 या दो का आदेश हुआ तो 24 घंटे भी आपकी सरकार नहीं चल पाएगी.

बीजेपी के 2 विधायकों के सरकार के एक बिल के पक्ष में वोटिंग करने के बाद मुख्‍यमंत्री कमलनाथ ने कहा, हर दिन बीजेपी कहती है हम एक अल्‍पमत सरकार हैं और वह किसी भी दिन गिर जाएगी. आज विधानसभा में (क्र‍िमिनल लॉ अमेंडमेंट) दो बीजेपी विधायकों ने हमारी सरकार के पक्ष में वोटिंग की है.

