VIDEO: कांग्रेस बहुत चालाक पार्टी, उसने हमें मध्य प्रदेश में धोखा दिया; जनसभा में अखिलेश यादव ने साधा निशाना

Akhilesh Yadav, Madhya Pradesh Election, Congress: समाजवादी पार्टी (Samajawadi Party) के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है. मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव ने रैली में कांग्रेस (Congress) को बहुत चालू पार्टी बताया है. अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस चालू पार्टी है, सिर्फ अपना भला चाहती है. कांग्रेस ने हमें पहचाना ही नहीं. अखिलेश का इशारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से था क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने सपा से गठबंधन नहीं किया है, जबकि सपा ऐसा चाहती थी. सपा विपक्ष के गठबंधन ‘इंडिया’ (INDIA Alliance) में शामिल भी है.

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने लोगों को खराब राशन दिया, इसलिए लोग बीजेपी को वोट क्यों देंगे और कांग्रेस को भी वोट न देना. बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस. अरे हमें ही धोखा दे दिया. बंसल जी (पार्टी नेता) हैं कि हमें पहचाना ही नहीं। कोई बात नहीं. हम मध्य प्रदेश में शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन यहां लगातार काम करते रहेंगे। युवाओं का, बड़े बुजुर्गों का और पार्टी का साथ बहुत पुराना है.

#WATCH | Tikamgarh, Madhya Pradesh: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says “…If you are getting nothing as ration, then why will you vote for BJP? Do not even vote for Congress, they are a very cunning party…If Congress can cheat on us…Congress wants caste-based census… pic.twitter.com/p1rXnlKICg

— ANI (@ANI) November 5, 2023