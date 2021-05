MP, CM, Shivraj Singh Chouhan, Kamal Nath, Sonia Gandhi, BJP, CONGRESS, Madhya Pradesh, Covid-19, Coronavirus, News, भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ द्वारा दो दिन पहले दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है. एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है. कमलनाथ जी, जवाब देना पड़ेगा. आप मौत का उत्सव मना रहे हो? कैसे भी अराजकता का तांडव हो जाए इस प्रयास में आप और आपकी पार्टी लगी है. मैं सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे कमलनाथ के आग लगाने वाले बयान से सहमत हैं? Also Read - Mucormycosis/Black Fungus: क्या केवल कोरोना संक्रमितों को ही होता है ब्लैक फंगस? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

बता दें दो दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष कमलनाथ ने अपने बयान में कहा था कि ‘विश्व में भारतीय लोग कोरोना का पर्याय बन गये हैं’ और ‘मेरा भारत कोविड का देश बन गया है.’सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सवाल किया कि क्या ऐसे बयानों से देश के सम्मान को चोट नहीं पहुंचेगी और क्या यह बयान राष्ट्रद्रोह जैसा नहीं है? Also Read - Black Fungus Cases In india: देश में आज सुबह तक ब्लैक फंगस के 5,424 मामले दर्ज

बता दें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि विश्व में भारतीय कोरोना का पर्याय बन गए हैं और मेरा भारत महान छोड़िए, मेरा भारत कोविड का देश बन गया है. इसलिए अब विदेशी लोग भारतीयों से डर रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के मौतों के बनावटी आंकड़ों को पेश कर भारत पूरे विश्व को धोखा दे रहा है और दावा किया था कि मध्य प्रदेश में इस साल मार्च-अप्रैल में कोविड-19 से 1,02,002 लोग मरे हैं. Also Read - Bihar Lockdown Extension News: 5 जून तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, अहम बैठक आज

While we’re busy serving people, Congress is ready to ignite fire. Kamal Nath has to answer this. It is the time to fight together & you are busy celebrating deaths: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/C9IGuO1mMK

— ANI (@ANI) May 24, 2021