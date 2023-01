Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे कांग्रेस और बीजेपी समेत अन्य दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां विकास योजनाओं का लोकापर्ण कर रहे हैं वहीं पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ जनता के बीच जाकर जनसभा कर रहे हैं. इसी क्रम में कमलनाथ ने निवाड़ी में एक जनसभा के दौरान पुलिस अधिकारियों को धमकी दे दी. कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि डरो मत. जाओ और पुलिस और अधिकारियों से कहो कि 8 महीने में हम आपसे ‘हिसाब’ लेंगे. सभी कार्यकर्ता कान खोलकर सुन लें ‘अच्छा हिसाब लिया जाएगा’.

जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आठ महीने में चुनाव है. अधिकारियों और पुलिस को कह दीजिएगा कि 8 महीने में उनसे हिसाब लिया जाएगा. कमलनाथ का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है. कमलनाथ ने जाहिर तौर पर यह बयान पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के उद्देश्य से दिया होगा लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि वह पुलिस और अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगा तो वे उनसे हिसाब लेंगे.