नई दिल्‍ली: ये वीडियो मध्‍य प्रदेश की सत्‍तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के एक विधायक का है, जिसमें वह भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जिंदा जलाने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं. एमपी के राजगढ़ जिले की ब्‍यावरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक गोवर्धन दांगी ने गुरुवार को ये बात तब कही, जब उनसे लोकसभा में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह के द्वारा नाथूराम गोडसे को देशभक्‍त बताए जाने पर प्रतिक्र‍िया ली गई.

कांग्रेस एमएलए गोवर्धन दांगी ने कहा, हम इसकी निंदा करते हैं. हम केवल उसका पुतला ही नहीं फूंकेगे, अगर उसने कभी अपने पैर यहां रखे, तो हम उसको भी जिंदा जला देंगे.”

#WATCH MP: Congress MLA from Rajgarh’s Biaora, Govardhan Dangi reacts on BJP MP Pragya S Thakur referring to Nathuram Godse as ‘deshbhakt’ in Lok Sabha, says “…We condemn this. We will not just burn her effigy, if she ever sets her foot here, we will burn her too.” (28.11) pic.twitter.com/7pCVbDaquB

