MP Elections 2023: मध्य प्रदेश के बालाघाट के कटंगी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा में जमकर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ‘मैं कल छत्तीसगढ़ में था. मोदी साहब, शाह साहब और उनकी सेना भी वहां थी. हमारे कार्यकर्ताओं में डर पैदा करने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी छापे के बारे में आपने देखा और पढ़ा होगा.’ पीएम मोदी और उनके लोग कांग्रेस को कमजोर कर घर बैठाना चाहते हैं ताकि वे हतोत्साहित हो जाएं. उन्हें लगता है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा. वे गलत हैं. अब कांग्रेस हर हाल में मध्य प्रदेश जीतेगी. मोदी और शाह को आने दीजिए लोग जितना चाहे झूठ बोल लें. इससे कुछ नहीं निकलने वाला, ‘हाथ’ ही जीतेगा.

बता दें कि अभी हाल में ही कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की है. इनमें कांग्रेस से जुड़े नेता भी शामिल हैं.

#WATCH | Madhya Pradesh elections | In Katangi, Balaghat, Congress president Mallikarjun Kharge says, “I was in Chhattisgarh yesterday. Modi Sahab, Shah Sahab and their army were also there. You must have seen and rea about ED, CBI and IT raids to instill fear in our workers. PM… pic.twitter.com/8L7XNr4XsG

— ANI (@ANI) November 4, 2023