मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर कथित तौर पर एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति को बुरी तरह से पीटने और उसे प्लेटफॉर्म से नीचे लटकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब साझा किया जा रहा है. लोगों ने पुलिसकर्मी के इस बर्ताव पर नाराजगी जताई है, जिसके बाद अधिकारियों को भी एकशन लेना पड़ा. अधिकारियों ने रीवा जिले के लौर थाने से संबद्ध कांस्टेबल अनंत शर्मा को निलंबित कर दिया है.Also Read - मध्यप्रदेश के सागर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर लापरवाही, एक ही सिरिंज से लगाया गया 30 बच्चों को टीका

In broad daylight at Jabalpur Railway Station, a poor old man is being brutally assaulted, kicked, hung Upside down by MP Police under BJP

While BJP proclaims themselves as pro-poor, this is their shameless reality. The defenders are attackers! pic.twitter.com/UcUkMWsZ60

