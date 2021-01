Corona Virus Vaccine: देश में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है. पहले चरण में तीन करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी. इस बीच मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के भोपाल से ऐसी खबर आई है, जिससे हड़कंप मच गया है. भोपाल के एक निजी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) के टीका ‘कोवैक्सीन’ (Covaxine) का क्लीनिकल परीक्षण कराने वाले एक 42 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई. मजदूर की मौत टीका लगवाने के 10 दिन बाद हुई. भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कुलपति डॉ. राजेश कपूर ने को बताया कि दीपक मरावी ने 12 दिसंबर, 2020 को पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में आयोजित कोवैक्सीन (Covaxine) टीके के परीक्षण में हिस्सा लिया था. शख्स मजदूरी करता था. आरोप है कि शख्स को टीका लगाने की बात नहीं बताई थी न सहमति ली गई थी. Also Read - Bird Flu: दिल्ली में जिंदा पक्षियों को लाने पर पाबंदी, गाजीपुर मुर्गा मंडी 10 दिन के लिए बंद

शख्स की ऐसे हुई मौत

डॉ. कपूर का दावा है कि दीपक मरावी को परीक्षण के बाद 30 मिनट तक निगरानी में रखा गया था. फिर सात से आठ दिनों तक उसके स्वास्थ्य पर नजर रखी गई. वहीं, मृतक मरावी के परिवार के सदस्यों ने कहा कि वह मजदूरी करता था. परिजनों ने कहा कि मरावी और उसके सहयोगी को परीक्षण के दौरान 12 दिसंबर को कोवैक्सीन का इंजेक्शन (Covaxine Injection) दिया गया था. उन्होंने कहा कि जब वह घर लौटा तो असहज महसूस कर था. उसने 17 दिसंबर को कंधे में दर्द की शिकायत की और उसके दो दिन बाद उसके मुंह से झाग भी निकला, लेकिन उसने एक-दो दिन में ठीक होने की बात कहते हुए डॉक्टर को दिखाने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर को जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी.

डॉ. कपूर ने कहा कि 21 दिसंबर को मरावी की मौत के बाद हमने भारत के औषधि महानियंत्रक और भारत बायोटेक (Bharat Biotech) को इस बारे सूचित किया, जो इस ट्रायल के निर्माता और प्रायोजक हैं. उन्होंने कहा कि मरावी इस परीक्षण में स्वेच्छा से शामिल हुआ था. उन्होंने दावा किया कि उसके परीक्षण में सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया और परीक्षण में भाग लेने की अनुमति देने से पहले मरावी की सहमति ली गई थी. हालांकि उसकी मौत के कारणों को लेकर चिकित्सकों ने संदेह व्यक्त किया है. एक सरकारी अधिकारी ने वालंटियर के जहर खाने का संदेह जताया और कहा कि विसरा परीक्षण के बाद ही उसकी मौत के सही कारणों का पता चलेगा.

भोपाल की सामाजिक कार्यकर्ता रचना ढींगरा ने दावा किया कि क्लीनिकल परीक्षण में भाग लेने के लिए न तो मरावी की सहमति ली गई और न ही उसे इस अभ्यास में शामिल होने का कोई प्रमाण दिया गया. हालांकि अस्पताल ने इस आरोप से इनकार किया है. जबकि मध्य प्रदेश मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. अशोक शर्मा ने बताया कि जिस डॉक्टर ने मृतक का पोस्टमॉर्टम किया था, उसे शक है कि उसकी मौत जहर खाने से हुई है. हालांकि उन्होंने कहा कि मौत का सही कारण उसके विसरा जांच से पता चल सकेगा.