Corona Virus in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, विधायक भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. वर्तमान में राज्य में 40 विधायक कोरोना से संक्रमित हैं, जिनमें से एक का निधन भी हो गया है. इसके चलते विधानसभा का आगामी सत्र अब सिर्फ एक दिन का हेागा. यह फैसला सर्वदलीय समिति की बैठक में लिया गया. विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मंगलवार को बताया कि विधानसभा के 40 से अधिक सदस्य कोरोना से संक्रमित हैं, वहीं एक विधायक गोवर्धन सिंह दांगी का दिल्ली में उपचार के दौरान निधन हो गया.

सर्वदलीय समिति की बैठक में आगामी सत्र को लेकर चर्चा हुई. तय हुआ है कि सदन तो आहूत करेंगे, लेकिन वह सीमित दायरे में होगा. जो सदस्य जुड़ना चाहेंगे, उन्हें वर्चुअल तरीके से जोड़ा जाएगा. प्रश्नकाल नहीं होगा, मगर सदन के पटल पर जो बात आ जाएगी, उसके जवाब दिए जाएंगे.

इस सर्वदलीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ के अलावा अन्य सदस्य भी मौजूद रहे. आगामी सत्र तीन दिन का था मगर अब एक दिवसीय होगा. सदन में सीमित संख्या में ही सदस्य हिस्सा ले सकेंगे. प्रश्नकाल व ध्यानाकर्षण नहीं होगा. बजट को पारित किया जाएगा. 21 सितंबर को एक दिन का सत्र अब होगा.