भोपाल: मध्य प्रदेश में 75 नए मामलों के बाद, कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,846 हो गई है. राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में COVID19 के 1846 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 92 लोगों की जान गई है और 210 मरीज ठीक हुए हैं. इंदौर में 1029 मामले दर्ज किए गए और 55 मौतें हुईं जबकि भोपाल में, 360 मामले और 9 मौतें हुई हैं.

प्रदेश के कुल 52 में से 25 जिलों के लोग अब तक कोविड-19 के लिए संक्रमित पाए गए हैं.

मध्‍य प्रदेश सरकार के ताजा स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, राज्‍य में शुक्रवार को कोविड-19 के 75 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में अभी तक 1,846 लोगों के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो गई है.

प्रदेश में कोविड-19 से शुक्रवार को सात और मरीजों की मौत हुई है. उज्जैन चार में, भोपाल में दो और खरगोन में एक व्यक्ति की मौत हुई है. इसी के साथ प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से 92 लोगों की मौत हुई है.

राज्‍य में सबसे अधिक मौतें इंदौर में

कोरोना वायरस संक्रमण से प्रदेश में अभी तक सबसे अधिक 55 लोगों की मौत अकेले इंदौर में हुई हैं

एमपी में उज्‍जैन दूसरे नंबर पर

मध्‍य प्रदेश के मालवा अंचल का शहर उज्जैन राज्‍य में कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई मौतें के मामले दूसरे स्‍थान पर है, जहां अब तक 11, मौतें हो चुकी हैं.

भोपाल 9 मौतों के साथ तीसरे स्‍थान पर

राजधानी भोपाल में 9 मौतें मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब तक कुल 9 मौतों के साथ प्रदेश में तीसरे स्‍थान पर है

इन शहरों में भी हुईं मौतें

राज्‍य के अन्‍य शहरों में देवास 6, खगरोन में 6, छिंदवाड़ा, जबलपुर, आगर मालवा, धार और मंदसौर में एक-एक मरीज की

मौत हुई है.

कोरोना संक्रमण मध्‍य प्रदेश: खास बातें

नए केस और प्रमख शहरों की स्‍थ‍िति

– कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित इंदौर में संक्रमितों की संख्या 1,029

– भोपाल में शुक्रवार संक्रमण के सबसे अधिक 37 नए मामले आए

– भोपाल में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 360 हुई

– उज्जैन में 26 नए मामले सामने आए

– खरगोन में शुक्रवार को 10 मामले सामने आए

– देवास एवं जबलपुर में एक-एक नए मामले आए

– उज्जैन में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीज 102

-खरगोन में कोविड 19 संक्रमण के मरीज 61

-देवास में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीज 22

– जबलपुर में कोरोना के मरीजों की संख्‍या 31

अन्‍य जिलों में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति

– खंडवा में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 35 लोग

– रायसेन 26

– रतलाम 12

– होशंगाबाद 26

– धार 36

– आगर मालवा 11

– बड़वानी 24

– मुरैना 16

– विदिशा 13

– मंदसौर 8

– शाजापुर 6

– सागर 5

– श्योपुर 4

– छिंदवाड़ा 4

– ग्वालियर 4

– अलीराजपुर 3

– शिवपुरी 2

-टीकमगढ़ 2

-बैतूल 1

