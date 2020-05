नई दिल्‍ली: मध्‍य प्रदेश का इंदौर देश के सबसे ज्‍यादा कोरोना वायरस से प्रभावित शहरोंं मेें सेे एक है. यहां कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उतरे मध्‍य प्रदेश पुलिस के 31 पुलिसकर्मी भी इस संक्रमण की जद में आ गए हैं. जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 18 और मरीज मिले. इसके बाद इस महामारी की जद में आए लोगों की तादाद 1,681 से बढ़कर 1,699 पर पहुंच गई है. हालांकि, इनमें से 595 मरीजों को इलाज के बाद संक्रमणमुक्त होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है. Also Read - महाराष्ट्र में अब तक 531 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित, 51 अफसर भी शामिल

इंदौर ईस्‍ट के एसपी मोहम्‍मद यूसुफ कुरैसी ने कहा, अभी तक कोविड-19 से 31 पुलिस जवान पॉजिटिव निकले हैं, जिनमें से 22 अस्‍पताल में भर्ती हैं. पूरी तरह से ठीक होने के बाद 8 पुलिसकर्मियों को अस्‍पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है और एक की जान चली गई है. Also Read - JEE Advanced Exam 23 अगस्‍त को होगी, GATE का न्‍यूनतम स्‍कोर घटाया: HRD मंत्री

एसपी कुरैशी ने कहा कि पर्सनल प्रोटेक्‍शन इक्‍व‍िपमेंट (पीपई) किट्स पुलिस को दी गईं हैं. Also Read - मशहूर सिनेमेटोग्राफर नदीम खान की ब्रेन सर्जरी के बाद हालत गंभीर, पत्नी पार्वती ने कही ये बात

31 police personnel have tested positive for COVID-19 in Indore, said Mohammad Yusuf Qureshi, SP (East) Indore

Read @ANI story | https://t.co/Gb12rsKyf6 pic.twitter.com/tldnSXroPV

— ANI Digital (@ani_digital) May 7, 2020