भोपाल: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है. दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. पिछले 24 घंटों में भोपाल में मरीजों की संख्या में काफी तेजी देखने को मिली है. संक्रमितों का आंकड़ा राजधानी में 93 पहुंच चुका है. वहीं पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा 340 पहुंच चुका है. यही नहीं अगर कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की बात करें तो प्रदेश में यह संख्या 24 पहुंच चुकी है. Also Read - Coronavirus: Coronavirus: तबलीगी जमात इवेंट से लौटा, परिवार के 8 सदस्‍य संक्रमित हुए

एक तरफ मौत के आंकड़ों में तेजी, वहीं दूसरी तरफ संक्रमितों की संख्या में इजाफ ने सरकार व प्रशासन के कान खड़े कर दिए है. बीती रात मध्य प्रदेश के डीआईजी विवेक राज सिंह ने छतरपुर इलाके में साइकलि से घूम कर हालात का जायजा लिया और यह देखा कि कहीं पुलिस द्वारा नियमों को उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है. कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बुधवार के दिन एस्मा लागू कर दिया गया था. Also Read - भोपाल में हिस्‍ट्रीशीटरों समेत उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस पर किया हमला

Total positive cases reported in Bhopal are 93 now, of which 50 cases are from State Health Dept, 20 cases are linked to Tablighi Jamaat event&12 are from Police Dept. 2 patients discharged after treatment.Only 1 death reported in Bhopal due to #COVID19:Madhya Pradesh Health Dept Also Read - भोपाल में कोविड-19 के 23 नए मरीज, सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले- लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो

— ANI (@ANI) April 9, 2020