भोपाल: मध्यप्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 747 नए मामले सामने आए. प्रदेश में इस वायरस से संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 24,842 हो गई है. राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 14 और व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई है जिससे मरने वालों की संख्या 770 हो गई है. Also Read - Coronavirus in Mumbai: मुंबई में कोविड-19 के 1310 नए मामले, एक लाख चार हजार के पार हुई मरीजों संख्या

मध्यप्रदेश के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से भोपाल, सागर एवं सतना में दो-दो और इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर, बैतूल, छतरपुर, सीहोर एवं दमोह में एक-एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है.’’ Also Read - Total Lockdown in Bhopal Update News: कोरोना ने बढ़ाई मुश्किलें, अब भोपाल में 24 तारीख से लगेगा इतने दिनों का लॉकडाउन

उन्होंने बताया, ‘‘राज्य में कोरोना वायरस से सबसे अधिक 300 मौत इन्दौर में हुई है. भोपाल में 144, उज्जैन में 71, सागर में 28, बुरहानपुर में 23, खंडवा में 19, जबलपुर में 21, खरगोन में 16, देवास में 10, मंदसौर में 10, धार में नौ और मुरैना, राजगढ़ एवं नीमच में आठ-आठ लोगों की मौत हुई है. बाकी मौतें अन्य जिलों में हुई हैं.’’ Also Read - Covid-19 in Kerala Updates: केरल में एक दिन में आए एक हजार सेअधिक संक्रमण के मामले, मरीजों की कुल संख्या 1500 के पार

747 new #COVID19 positive cases and 14 deaths have been reported in Madhya Pradesh today. Total number of cases rise to 24842 and death toll is at 770: State Health Department pic.twitter.com/7TNirMDHqA

— ANI (@ANI) July 22, 2020