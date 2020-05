भोपाल: मध्यप्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 201 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमितों का आंकड़ा 6,373 तक पहुंच गया. वहीं, राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 9 और व्यक्तियों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 281 पहुंच गया है. Also Read - तमिलनाडु में Coronavirus के केस 15,000 के पार, मृतकों की संख्या 100 से ज्‍यादा

पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से इंदौर, भोपाल और बुरहानपुर से दो-दो मौतें हुईं, जबकि खंडवा, धार और सागर में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई हैं:-

– राज्य में अब तक कोरोना वायरस से सबसे अधिक 111 मौतें अकेले इंदौर में हुई हैं

– उज्जैन 51

– भोपाल 42

– बुरहानपुर 13

– खंडवा 11

– जबलपुर 9

– खरगोन 8

– देवास 8

– मंदसौर 6,

होशंगाबाद, धार, सागर एवं रायसेन में तीन—तीन, नीमच में दो और ग्वालियर, छिंदवाड़ा, सीहोर, आगर मालवा, सतना, शाजापुर, देवास एवं अशोकनगर एक-एक मरीज की मौत हुई है. Also Read - इंदौर में कोरोनावायरस : 3,000 के करीब पहुंच रही संक्रमितों की संख्या, अब तक 111 मरीजों की मौत

प्रदेश में पिछले 24 घंटों में इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमण के 83 नए मामले आए हैं, जबकि भोपाल में 38, उज्जैन में 27, खंडवा में आठ, देवास में 7, जबलपुर में 5, बुरहानपुर, बैतूल, अशोक नगर और डिण्डोरी में चार-चार, धार, ग्वालियर, मंदसौर, सागर और बालाघाट में दो-दो तथा खरगोन, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया और गुना में एक-एक कोरोना का नया मरीज मिला है. Also Read - महामारी ने भारत में तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में सामने आए 6 हजार से ज्यादा केस, 1,25000 के ऊपर पहुंचा आंकड़ा

इंदौर में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,933 हो गई है

– भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्‍या 1,191

– उज्जैन में कोरोना मरीजों की संख्‍या 531

– खंडवा में कोरोना के केस 216

– बुरहानपुर में कोविड19 के केस 213

– जबलपुर में कोरोना में के केस 199

– खरगोन में कोविड 19 के केस 115

– धार में इस महामारी के मरीज109

– ग्वालियर में अब तक कोरोनो केस 92

– रायसेन में कोरोना के केस 67

– मंदसौर में कोरोना वायरस के मरीज 85,

– देवास में कोरोना वायरस के केस 80

– होशंगाबाद में कोरोना के केस 37

– नीमच में महामारी के कुल मरीज 58

बड़वानी में कोरोना के कुल केस 39

– मुरैना में 67, भिण्ड में 44, सागर 59, रतलाम में 31 एवं रीवा में 26 हो गई है.

