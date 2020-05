भोपाल: मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 106 नए मामले सामने आए और इस तरह प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों का आंकड़ा 2,942 तक पहुंच गया. वहीं, राज्य में 9 और व्यक्तियों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या 165 हो गई है. Also Read - राजस्‍थान में Coronavirus संक्रमण के केस 3000 के पार, अब तक 77 लोगों की जान गई

स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 106 नए मामले सामने आए हैं. इस तरह प्रदेश में संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 2,942 हो गई है. कोरोना वायरस के घातक संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में प्रभावित जिलों में कुल 836 निषिद्ध क्षेत्र बनाए गए हैं. Also Read - Coronavirus: मुंबई में Positive Cases का आंकड़ा 9123, अब तक 361 लोगों की जान गई

मध्य प्रदेश सरकार के ताजा स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से 9 लोगों मौत हुई है. इनमें उज्जैन में पांच, बुरहानपुर में दो और रायसेन एवं इंदौर में एक-एक व्यक्ति की मौत शामिल है. Also Read - झारखंड में 2 हफ्ते तक पहले जैसा सख्‍त Lockdown तक रहेगा, नहीं खुलेंगी दुकानें तक: CM हेमंत सोरेन

राज्य में अब कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 165 हो गई है, जिनमें सबसे अधिक 77 मौतें अकेले इंदौर में हुई हैं, जबकि उज्जैन में 35, भोपाल में 15, देवास एवं खरगोन में सात-सात, खंडवा में छह, होशंगाबाद, बुरहानपुर, मंदसौर एवं रायसेन में तीन- तीन और छिंदवाड़ा, जबलपुर, आगर मालवा, धार, शाजापुर और अशोकनगर एक-एक मरीज की मौत हुई है.

मध्‍य प्रदेश में इंदौर में आज कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक 43 नए मामले आए हैं, जबकि भोपाल में 31, बुरहानपुर में 16, उज्जैन में 10, जबलपुर एवं रायसेन में दो-दो और मुरैना एवं सतना में एक-एक नया कोरोना का मरीज मिला है.

