Coronavirus update in Indore: देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक हॉटस्पॉट बनकर उभरा है. बृहस्पतिवार रात में इंदौर में दो सगे भाइयों समेत आठ और मरीजों की इस महामारी से मौत की खबर से हड़कंप मच गया. इसके बाद जिले में इस महामारी से मरने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 47 पर पहुंच गयी, जबकि नये मामलों के बाद अब तक मिले कुल मरीजों की संख्या 842 पर पहुंच गयी है.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) प्रवीण जड़िया ने बताया कि 52 से लेकर 80 वर्ष तक की उम्र के आठ मरीजों ने शहर के अलग-अलग अस्पतालों में पिछले आठ दिनों के दौरान दम तोड़ा. उन्होंने बताया कि कोविड-19 से पांच मरीजों की मौत बृहस्पतिवार को हुई जिनमें 63 वर्ष और 52 वर्ष की उम्र वाले दो सगे भाई शामिल हैं जो सर्राफा कारोबार से जुड़े थे. तीन अन्य लोगों की जांच रिपोर्ट उनकी मौत के बाद आयी जिसमें वे इस महामारी से संक्रमित पाये गये.

जड़िया ने बताया कि गुजरे 24 घंटे के दौरान दिल्ली और इंदौर की प्रयोगशालाओं से आयी जांच रिपोर्ट में जिले के 244 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई. इसके बाद जिले में इस बीमारी के कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 842 पर पहुंच गयी है. आंकड़ों की गणना से पता चलता है कि बृहस्पतिवार रात तक जिले में कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु दर 5.58 प्रतिशत थी जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है. कोरोना वायरस के पहले मरीज मिलने के बाद से प्रशासन ने 25 मार्च से इंदौर की शहरी सीमा में कर्फ्यू लगा रखा है.

