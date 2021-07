इंदौर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कोविड-19 की दूसरी लहर के चरम पर होने के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन संकट (Medical Oxygen Crisis) को याद करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने शनिवार को कहा कि उस दौर में वह जरूरी इंतजाम करने की अगुवाई के कारण सात रातों तक सो नहीं सके (Couldn’t sleep for seven nights ) थे. मुख्यमंत्री ने इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा, ”मुझे आज उजागर करने में कोई संकोच नहीं है कि (कोविड-19 की दूसरी लहर के चरम पर) चिकित्सीय ऑक्सीजन के संकट के समय मैं सात रातों तक अपनी पलक तक नहीं झपका सका था.” Also Read - 'अक्ट्रबर-नवंबर के बीच चरम पर होगी कोरोना की तीसरी लहर', वैज्ञानिक बोले- बचने के लिए अभी से करें ये काम

सीएम चौहान ने याद किया, ”उस समय लगातार खबरें आती थीं कि फलां अस्पताल में महज आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है. हमने तमाम कोशिशों के जरिये ऑक्सीजन का इंतजाम किया. तब मैं यह जानने के लिए ऑक्सीजन टैंकर के ड्राइवर तक से बात करता था कि वह कहां तक पहुंचा है?” Also Read - Sasur Aur Bahu Ka Pyaar: बहू और ससुर एक साथ कमरे में थे, चुपके से आए बेटे ने देखा ऐसा हाल तो उड़े होश, बौखलाहट में...

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए राज्य सरकार टीकों की कमी दूर करने और चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने समेत तमाम इंतजाम कर रही है. लेकिन आम लोगों को समझने की जरूरत है कि महामारी का संकट अभी टला नहीं है. Also Read - COVID19 Updates: 97 दिन बाद कोरोना के सक्रिय केस 5 लाख से नीचे, आज 44,111 नए मामले आए और 738 मौतें हुईं

सीएम चौहान ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने हर रोज करीब 80,000 लोगों की जांच का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पड़ोसी महाराष्ट्र से आने-जाने वाले लोगों पर खास निगरानी रखी जाए जहां महामारी के नये मामले अपेक्षाकृत बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं.

मुख्‍यमंत्री चौहान ने कहा कि अभिभावकों पर कोविड-19 संकट की आर्थिक मार के मद्देनजर निजी स्कूल संचालकों को खासकर ट्यूशन फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने इंदौर में स्मार्ट सिटी परियोजना को आगे बढ़ाए जाने के लिए 160 करोड़ रुपए प्रदान करने और शहर में पूर्व होलकर राजवंश की अहिल्या देवी के भव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा भी की.