COVID-19, oxygen,Madhya Prdesh, Chhattisgarh, News: कोरोना वायरस संक्रमण की तेज लहर के बीच देश के कई राज्‍यों में ऑक्‍सीजन ( non-availability of oxygen) और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के चलते मौतों की खबरों के बीच मध्‍य प्रदेश (Madhya Prdesh) और छत्‍तीसगढ़ (Chhattisgarh) में ताजा मामले ऑक्‍सीजन (oxygen) की कमी के चलते कुछ मौतों के मामले सामने आए हैं. मध्‍य प्रदेश में ताजा मामला शिवपुरी जिला अस्‍पताल (Shivpuri district hospital) का है, जहां वॉर्डब्‍वॉय पर आरोप लगा है कि उसने मरीज की ऑक्‍सीजन हटा दी, जिससे उसकी मौत हो गई . वहीं, छत्‍तीसगढ़ के राजनांदगाव (Rajnandgaon) के डोंगरगढ़ में कल बुधवार को ऑक्‍सीजन की कमी के चलते कोविड-19 के 4 मरीजों की मौत हो गई. डोंगरगढ़ में आरोप लगा हैं कि इन चार मरीजों के शवों को कचरागाड़ी में रखकर अंतिम संस्‍कार के लिए ले जाया गया. Also Read - कोरोना के कहर के बाद वाराणसी के इन तीन मंदिरों में कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं!

मध्‍य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्‍पताल में एक वॉडब्‍वॉय पर आरोप है कि उसने मरीज का ऑक्‍सीजन सपोर्ट हटा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में सीएमओओ अर्जुन लाल शर्मा ने कहा, मृत मरीज डायलिसिस पर था और उसका हीमोग्‍लोबिन घट गया. हम सीसीटीवी के फुटेज देखेंगे और परिवार के द्वारा लगाए गए आरोपों पर गौर करेंगे. बता दें कि बुधवार को मध्‍य प्रदेश में 51 लोगों की मौत हुई है और इसी के साथ कोरोना वायरस वायरस से राज्य में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 4312 हो गई है. Also Read - Weekly Markets Closed: गाजियाबाद के सभी साप्ताहिक बाजारों पर रोक, जानें जिला प्रशासन का क्या है फैसला

The deceased was a dialysis patient & his hemoglobin had dropped. We’ll check CCTV footage and look into the allegations leveled by family: Arjun Lal Sharma, CMHO pic.twitter.com/XBORfZpRdZ

छत्‍तीसगढ़ में कल राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्‍लाक में 4 मरीजों की ऑक्‍सीजन की कमी चलते मौत हो गई. तीन मरीजों की मौत कोविड केयर सेंटर में हुई और चौथे मरीज की कम्‍युनिटी हेल्‍थ सेंटर में हुई है. यह भी आरोप है कि इन चार मरीजों के शवों को कचरे की गाड़ी डाल कर अंतिम संस्‍कार के लिए ले जाया गया.

Chhattisgarh: 4 #COVID19 patients died in Dongargaon block of Rajnandgaon dist y’day allegedly due to non-availability of oxygen. 3 of them died at a COVID Care Centre while the 4th died at a Community Health Centre. They were taken for cremation allegedly in a garbage vehicle. pic.twitter.com/4WSeETlGcx

— ANI (@ANI) April 15, 2021