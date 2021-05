Madhya Pradesh, groom, covid positive, Dhar, MP, Baraat, COVID-19, Coronavirus, News: देश में कहर ढा रही कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के बीच भी लोग शादी करने से नहीं मान रहे हैं. लेकिन इन शादियों से कोरोना संक्रमण के प्रसार का खतरा सबसे अधिक हो गया है. ऐसा ही कुछ एक ताजा मामला मध्‍य प्रदेश के धार जिले से सामने आया है, जहां शादी करने का ख्‍वाब सजाए हुए एक दूल्‍हा और उसकी कार चला रहा ड्राइव कोरोना पॉजिटिव निकले हैं. दोनों के संक्रमित होने का मामला तब आया, जब पुलिस ने रास्‍ते में जा रहे दो वाहनों को रोका और रैपिड एंटीनज टेस्‍ट करवाया तो दूल्‍हा और उसका ड्राइव दोनों ही कोविड-19 से पॉजिटिव निकले. Also Read - Covid-19: महाराष्‍ट्र में कोरोना के 54,022 नए केस, 898 लोगों की मौत, दिल्‍ली में 341 मरीजों की सांसें छिनी

दूल्‍हा और ड्राइवर के कोरोना पॉजिटिव निकलने पर हड़कंप मच गया. शादी की सारी तैयारियां धरी रह गई और शादी नहीं हो पाई. वहीं, पुलिस ने दूल्‍हे और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

Madhya Pradesh: Groom & his car driver test positive for COVID19 in Dhar

Two vehicles carrying a ‘baraat’ were stopped as wedding functions and events are banned in Dhar Dist. On Rapid Antigen testing of the group, the groom and driver tested positive; Case registered: Police pic.twitter.com/Z2q0w5jYMx

— ANI (@ANI) May 7, 2021