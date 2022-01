No Mask No Fuel: देश में एक दिन में सामने आने वाले कोरोना (Coronavirus) के मामले 214 दिन के बाद एक बार फिर 1 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं. खासतौर पर ओमीक्रोन वेरिएंट (Omicron) के सामने आने के बाद कोरोना के मामलों में काफी तेजी देखी जा रही है. पिछले 10 दिन में ही प्रतिदिन सामने आने वाले कोरोना के मामले 10 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं. बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देशभर में तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. कहीं नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) तो कहीं वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) और कहीं सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की संख्या को बाधित किया गया है. मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol) का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती का फैसला किया है.Also Read - Chhattisgarh News: इस जिले ने की 600 ऑक्सीजन बेड और 25 हजार मेडिकल किट की व्यवस्था

कोरोना से बचने के लिए एक तरफ देश में तेजी से टीकाकरण (Corona Vaccination) अभियान चलाया जा रहा है. तो दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) और मास्क (Mask) पहनने जैसे कोरोना प्रोटोकॉल अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है. इसके बावजूद कई लोग कोरोना से जुड़े नियमों का पालन नहीं करते. ऐसे लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि तमाम सरकारें मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं. अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपको पेट्रोल और डीजल नहीं दिया (No Mask No Fuel) जाएगा. राज्य सरकार ने कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए यह फैसला लिया है.

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Dr. Narottam Mishra) ने बताया है कि राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा. पेट्रोल पंप पर मास्क नहीं लगाने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही मास्क नहीं लगाने पर सख्ती से जुर्माना वसूला जाएगा. राज्य में कोरोना मरीजों का ब्यौरा देते हुए गृहमंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1320 नए केस आए हैं. वहीं 169 मरीज स्वस्थ हुए है. राज्य में वर्तमान में कुल 3780 एक्टिव केस हैं. कोरोना संक्रमण की दर 1.94 प्रतिशत और रिकवरी रेट 97.90 प्रतिशत है.

उन्होंने बताया कि राज्य में पुलिस के 13 जवान भी कोरोना संक्रमित हुए है, इनमें छह ग्वालियर में और एक दतिया का है. गृहमंत्री ने आगे बताया है कि प्रदेश में अभी लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने का कोई विचार नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव गृह विभाग के पास विचाराधीन है. कोरोना की तीसरी लहर की परिस्थितियां पहली और दूसरी लहर से थोड़ा अलग हैं. अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगी होने से संक्रमित तेजी से रिकवरी कर रहे हैं.

