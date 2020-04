नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित राज्‍यों में से एक मध्‍य प्रदेश में मंगलवार शाम तक संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2387 हो गया. राज्‍य की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण से 1372 लोग बीमार हैं. मध्‍य प्रदेश में कोरोना वायरस अब तक 120 लोगों की जान ले चुका है. Also Read - कोरोना ने ली CRPF जवान की जान, अमित शाह बोले- पूरा देश और केंद्र सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है

मध्‍य प्रदेश के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के मुताबिक कुल 2387 कोविड 19 के मरीजों में इंदौर के 1372, प्रदेश की राजधानी भोपाल के 458 और इंदौर के 123 मरीज शामिल हैं.

Total number of COVID19 positive cases in the state is now 2387 including 1372 positive cases in Indore, 458 positive cases in Bhopal and 123 positive cases in Ujjain, the total death toll is 120: Madhya Pradesh Health Department pic.twitter.com/AZJwbh55Wa

— ANI (@ANI) April 28, 2020