COVID-19, Punjab, Madhya Pradesh, coronavirus, News: देश में कहर ढा रहे रहे कोरोना वायरस (Coronavirus) का संक्रमण कई राज्‍यों में अभी भी तेजी से बढ़ रहा है, जबकि कुछ राज्‍यों में इसमें कमी आने का दावा किया गया है. पंजाब (Punjab) में पॉजिविटी रेट (positivity rate) और मौतों की संख्या (number of deaths) बढ़ रही है, जबकि मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) में इसमें कमी देखी जा रही है. मध्‍य प्रदेश के गृह मंत्री ने दावा किया है कि राज्य में पॉजिटिविटी रेट नीचे आ रही है और रिकवरी रेट 85% से ऊपर है. 17,301 अस्पताल के बिस्तर उपलब्ध हैं.

पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा और मौंतों की संख्‍या बढ़ा

पंजाब के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री बीए सिद्दू ने कहा, राज्‍य में कोविड पॉजिटिविटी रेट और मौतों की संख्‍या बढ़ रही है. अब ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण बढ़ना शुरू हो चुका है. कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को छोड़कर, 18 साल से अधिक उम्र को लोगों का वैक्‍सीनेशन नहीं किया जा रहा है क्‍योंकि हमारे पास पर्याप्‍त वैक्‍सीन नहीं है.

The positivity rate & number of deaths are increasing in the state. Now, the infection has started to spread to the rural areas. Except for the frontline workers, people over 18 years of age are not being vaccinated as we don't have enough vaccines: Punjab Health Min BS Sidhu pic.twitter.com/7g8BUp2h4V

