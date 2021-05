Curfew, Lockdown Extended in Madhya Pradesh (Bhopal): मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू (COVID Curfew Extended in Bhopal) 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. यहां इससे पहले 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया था. आज शुक्रवार को भोपाल क्राइसिस मैनेजमेंट टीम (Bhopal Crisis Management Team) की अहम बैठक में ये फैसला लिया गया. Also Read - Punjab में COVID19 की नई गाइडलाइंस, निगेटिव रिपोर्ट या वैक्‍सीनेशन सर्टिफिकेशन के बिना एयर, रेल और रोड से एंट्री नहीं

बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान (MP CM Shivraj Singh Chouhan) भी शामिल हुए थे. इसमें उन्होंने भोपाल संभाग के चार जिलों (भोपाल, सीहोर, विदिशा और रायसेन) में अगले दस दिनों तक सख्ती बढ़ाने के आदेश दिए. इसमें उन्होंने जनप्रतिनिधि और अफसरों को टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश भी दिए. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सुनिश्चित करने के लिए कहा कि किसी भी क्षेत्र में अब नए संक्रमित ना मिलें. Also Read - Train Service Will Stop Again in Lockdown or Curfew? क्या ट्रेनें फिर होंगी बंद? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कही ये बात

मालूम हो कि अब पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना (Madhya Pradesh Covid-19 Update) के केस धीरे-धीरे कम हो रहे हैं और स्थिति में सुधार आ रहा है. नए मामलों की संख्या जहां एक दिन में पांच हजार से कम हो चली है तो वहीं 40 जिलों में पॉजिटिविटी दर 10 से कम हो गई है. नौ जिले तो ऐसे है जहां पॉजिटिविटी दर पांच फीसदी से कम हो गई है. उल्लेखनीय है कि देश के सभी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर बनाए हुए है और समीक्षा कर रहे है. Also Read - Curfew in Delhi: दिल्ली में कर्फ्यू वाले दिन भी चलेगी मेट्रो? जानिए क्या है ताजा अपडेट

मुख्यमंत्री चौहान का मानना है कि प्रदेश के जिन जिलों में पिछले कुछ दिनों से मामले कम नहीं हो रहे हैं, वहां क्षेत्रवार रणनीति बनाकर कोरोना को खत्म करो अभियान एवं कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कर संक्रमण की चेन तोड़ी जाना जरुरी है. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमें इस माह के अंत तक प्रदेश के सभी जिलो में कोरोना संक्रमण को समाप्त करने के हरसंभव प्रयास करने हैं. इसमें जिससे आगामी माह से जन-जीवन सामान्य करने की दिशा में प्रयास किए जा सकें. प्रभारी मंत्रियों के निर्देशन में सभी प्रभारी अधिकारी अपने जिले में एरिया स्पेसिफिक रणनीति बनाकर उसे सख्ती से लागू करें.

भोपाल जिले (Bhopal District Covid-19 Update) की समीक्षा में पाया गया कि यहां भी पिछले कुछ दिनों से 650 से 700 के बीच मामले आ रहे हैं. इससे यह प्रतीत होता है कि कुछ क्षेत्रों में संक्रमण की चेन नहीं टूटी है. इसके लिए एरिया स्पेसिफिक रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा तथा संक्रमण की चेन तोड़ी जाएगी.

राज्य में दवाओ की कालाबाजारी के मामले भी सामने आ रहे है. नकली रेमडेसीविर बेचने वालों, कालाबाजारी करने वाले 72 व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा अधिक शुल्क लिए जाने पर अस्पतालों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है. कुल 265 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए मरीजों के परिजनों को एक करोड़ नौ लाख रूपए की राशि वापस दिलाई गई है. (एजेंसी इनपुट्स)