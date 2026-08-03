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'आगे और ताकत से लड़ेंगे...', दतिया उपचुनाव पर बोले CM मोहन यादव, कांग्रेस के खाते में आई जीत

Datia By Election 2026 Result: दतिया उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 6000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की. इस पर CM मोहन यादव ने कहा कि BJP भविष्य में और मजबूती से चुनाव लड़ेगी.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: August 3, 2026, 10:06 PM IST
'आगे और ताकत से लड़ेंगे...', दतिया उपचुनाव पर बोले CM मोहन यादव, कांग्रेस के खाते में आई जीत
दतिया उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया. (Photo from ANI)

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर भाजपा को बड़ा झटका दिया. नतीजे आने के बाद, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) इस जनादेश का सम्मान करती है. उन्होंने कहा कि दतिया सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस उपचुनाव में भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में करीब 1700 अधिक वोट मिले हैं. डॉ. मोहन यादव ने यह भी कहा कि भाजपा ने विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है और आने वाले चुनावों में पार्टी पहले से ज्यादा मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी.

कांग्रेस ने 6000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की

बता दें कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया. 30 जुलाई को हुए मतदान के बाद, आज 15 राउंड में मतगणना पूरी हुई. शुरुआती दौर में पहले और पांचवें राउंड में भाजपा उम्मीदवार को बढ़त मिल रही थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस आगे निकलती गई. आखिरी राउंड तक भाजपा ने अंतर कम करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के खाते में जीत गई. इस जीत के साथ कांग्रेस ने दतिया सीट पर लगातार दूसरी बार कब्जा बरकरार रखा.

और पढ़ें: 'भगवान को नचाने वाले खुद नाच गए...' उपचुनाव नतीजों को लेकर BJP पर अखिलेश यादव का तंज

राजेंद्र भारती की अयोग्यता के बाद हुआ था उपचुनाव

दतिया में यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म होने के बाद कराया गया. साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था, लेकिन बाद में एक एफडी से जुड़े मामले में अदालत ने उन्हें दो साल से अधिक की सजा सुनाई, जिसके चलते उनकी सदस्यता समाप्त हो गई. इसके बाद सीट पर उपचुनाव कराया गया. चुनाव से पहले कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोप में राजेंद्र भारती को निलंबित भी कर दिया था.

दतिया सीट पर 71.44% मतदान, 21 काउंटर पर हुई मतगणना

दतिया उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को कुल 71.44 प्रतिशत मतदान हुआ था. इस चुनाव में भाजपा के आशुतोष तिवारी, कांग्रेस के घनश्याम सिंह और निर्दलीय दामोदर यादव के बीच मुकाबला रहा. मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में कराई गई, जहां सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती हुई और इसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गणना शुरू हुई. इसके लिए 21 मतगणना काउंटर बनाए गए थे, जिनमें 20 ईवीएम और एक डाक मतपत्रों के लिए निर्धारित था. चुनाव आयोग के तय प्रोटोकॉल के तहत पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई.

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