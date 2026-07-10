दतिया उपचुनाव में BJP की बढ़ी मुश्किलें! टिकट विवाद के बाद जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं का सामूहिक इस्तीफा

दतिया उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के ऐलान के बाद बवाल मच गया. नरोत्तम मिश्रा समर्थकों ने विरोध किया, जिला अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने सामूहिक इस्तीफे की घोषणा की.

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दतिया विधानसभा में उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद कराया जा रहा है.

दतिया उपचुनाव में BJP उम्मीदवार घोषित होते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई

आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने के विरोध में नरोत्तम मिश्रा समर्थकों ने प्रदर्शन किया

BJP जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों और पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफे की घोषणा की

बता दें दतिया उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद हो रहा है

Datia Bypoll: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में बड़ा विवाद खड़ा हो गया. पार्टी ने पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस फैसले का पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के समर्थक नाराज हो गए. दतिया में कई जगह दुकानें बंद रहीं, कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर टायर जलाए और नारेबाजी की. उनका कहना है कि सालों से क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले नरोत्तम मिश्रा की अनदेखी कर पार्टी ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.

जिला अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा

विवाद उस समय और बढ़ गया, जब बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को सामूहिक इस्तीफे का पत्र भेजा. पत्र में उम्मीदवार चयन को एकतरफा फैसला बताते हुए कहा गया कि इससे जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है. जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी, पार्षद और सैकड़ों बूथ अध्यक्षों ने भी अपने दायित्व छोड़ने की बात कही. साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर 24 घंटे के भीतर डॉ. नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो वे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देकर विरोध तेज करेंगे.

आशुतोष तिवारी के विरोध में क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता?

प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पिछले कई सालों में दतिया के विकास के लिए काम किया और लंबे समय से उपचुनाव की तैयारी कर रहे थे. उनका आरोप है कि आशुतोष तिवारी को क्षेत्र की जनता और कई जमीनी कार्यकर्ता ठीक से जानते भी नहीं हैं. प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि अभी केवल कुछ कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, लेकिन अगर पूरा संगठन आंदोलन में शामिल हुआ, तो हालात और गंभीर हो सकते हैं.

दतिया उपचुनाव क्यों हो रहा है?

बता दें दतिया विधानसभा में उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद कराया जा रहा है. उन्हें एक पुराने कोऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी मामले में अदालत से 3 साल की सजा मिलने के बाद विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी, इसी वजह से सीट खाली हुई. दूसरी ओर, बीजेपी नेतृत्व ने पिछले चुनाव की हार और आंतरिक फीडबैक के आधार पर इस बार उम्मीदवार बदलने का फैसला लिया. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव में अपना फैसला बदलेगी, या फिर आशुतोष तिवारी के साथ ही चुनाव मैदान में उतरेगी.