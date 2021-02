Bhopal, Madhya Pradesh, Crime News, Murder, UP government, UP Police: मध्‍य प्रदेश के भोपाल में बुधवार को एक सुनसान जगह पर झाड़ियों में एक 20 साल की एक लड़की की डेड-बॉडी मिली है, जो नीले कलर का जींस और टॉप पहने हुए थी. अभी तक मृतका की शिनाख्‍त नहीं हो सकी है. मध्‍य प्रदेश पुलिस ने अब उत्‍तर प्रदेश शासन से मदद मांगी है. भोपाल पुलिस ने मृत मिली लड़की और उसकी हत्‍या करने वाले की जानकार देने पर 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है. Also Read - Rajasthan News: चार बच्चों की हत्या के बाद पिता ने भी की खुदकुशी, जानें पूरा मामला

एमपी की भोपाल पुलिस के मुताबिक, राजधानी बीडीए कॉलोनी के पास पतंजलि परिसर के एक सुनसान जगह पर झाड़ियों में एक 20 साल की लड़की का शव मिला था. लड़की के चेहरे और सिर पर पत्‍थर से मारने के घाव मिले हैं और घटना स्‍थल पर ही वह पत्‍थर भी मिला है, जिससे लड़की की हत्‍या की गई है. यह पत्‍थर खून से सना है. आज गुरुवार को मृतक लड़की के शव का पोस्‍टमार्टम किया जाएगा.

भोपाल के गांधी नगर थाना पुलिस ने हत्‍या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और भोपाल के आसपास के जिलों विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, सागर समेत करीब 15 जिलों की पुलिस से संपर्क कर लड़की की पहचान के लिए सपंर्क किया है. एमपी पुलिस ने उत्‍तर प्रदेश शासन से भी संपर्क किया है. भोपाल पुलिस ने एमपी के सीमावर्ती झांसी पुलिस से भी संपर्क किया है ताकि लड़की की पहचान की जा सके.