Delhi Election Result 2020:

नई दिल्‍ली: कांग्रेस के सीनियर नेता ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने दिल्‍ली विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के मद्देनजर पार्टी को नई आइडियोलॉजी और काम करने की नई प्रक्रिया की तत्‍काल जरूरत पर जोर दिया है. सिंधिया ने Delhi ElectionResult 2020 पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, यह हमारी पार्टी के लिए बहुत अधिक निराशाजनक है. एक नई आइडियोलॉजी और एक नई कार्य प्रणाली की तत्‍काल जरूरत है. देश बदल गया है, इसलिए हमें नए तरीके से सोचने और देश के लोगों के साथ जुड़ने का विकल्प चुनना होगा.

सिंधिया ने मध्‍य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर में संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि देश बदल रहा है इसी तरह लोगों की सोच भी बदल रही है. उन्होंने कहा, ”हमें (कांग्रेस) बदलना होगा और लोगों के बीच नए दृष्टिकोण के साथ पहुंचना होगा.”

बता दें कि सिंधिया का यह बयान दिल्‍ली विधानसभा के नतीजे आने के दो दिन बाद गुरुवार को आया है. दिल्‍ली विधानसभा में खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी के नेताओं के बीच एक-दूसरे पर आरोप लगाने का भी सिलसिला चला. इसके चलते हाईकमान को पार्टी के सीनियर नेताओं को बयान जारी कर नशीहत तक देना पड़ी.

