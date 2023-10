दिग्विजय सिंह का शिवराज पर हमला, मैंने झूठा और नौटंकी करने वाला मुख्यमंत्री नहीं देखा, अब मोदी जी भी खतरा महसूस कर रहे

MP Election 2023: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्विजय सिंह ने चुनावी मौसम में आज सोमवार को राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है. भोपाल में बीते दिनों दो सगी बहनों के अपहरण को लेकर पूछे गए मीडिया के एक सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री की बात ही मत करो .. इससे बड़ा … मैं समझता हूं कि झूठा और नाटक- नौटंकी करने वाला मुख्यमंत्री नहीं देखा, व्यक्ति नहीं देखा. अब नरेंद्र मोदी जी भी इससे खतरा महसूस कर रहे हैं. इतना बड़ा हमसे बड़ा नौटंकीबाज कैसे हो गया.

दरअसल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक देवी मंदिर में प्रसाद लेने गई दो सगी बहनों का अपहरण हो गया. रविवार तक बच्चियों का कोई पता नहीं चला.बड़ी बहन की उम्र 8 साल और छोटी बच्ची 11 माह है. सीसीटीवी कैमरे में महिलाएं लड़कियों को ले जाते हुए दिखाई दे रही हैं. घटना के अनुसार, उनकी माँ उन्हें मंदिर के बाहर लेकर बैठी थी. तभी दो महिलाएं उसके पास आईं और दोनों ने कहा कि उन्हें कन्या भोज करना है, अपनी बेटियों को हमारे साथ भेज दो, इस पर महिला ने भरोसा करते हुए दोनों बच्चियों को उन अज्ञात महिलाओं के साथ भेज दिया. देर ता लड़कियों के वापस नहीं आने पर तलाश की लेकिन नहीं मिलने पर मामला शनिवार को पुलिस के पास पहुंचा है.

वहीं, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कन्यापूजन के बाद कहा, ”ये लड़कियां आज अपने मामा के घर आई हैं. ये सिर्फ बेटियां नहीं हैं, मैं इनमें से हर एक में देवी देखता हूं… मैंने उन्हें देवी मानकर उनके पैर धोए…” संदेश देना चाहता हूं कि बेटियों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उचित स्थान देना चाहिए…”

#WATCH | Bhopal: MP CM Shivraj Singh Chouhan says, “These girls have come to their mama’s home today. They are not just daughters, I see Goddesses in each one of them… I washed their feet thinking of them as Goddesses… I want to send a message that daughters should be… https://t.co/L0i7oGSy2U pic.twitter.com/W43IXFd73n

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 23, 2023