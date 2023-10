Israel Hamas War पर दिग्विजय सिंह बोले, हम हमास का समर्थन नहीं करेंगे, यह उग्रवादी समूह है...

Digvijaya Singh, Israel, Israel Hamas War, Congress,MP election 2023 : कांग्रेस (CONGRESS) के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) ने आज बुधवार को उज्जैन में इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में कहा, ”कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ी रही है… हम कभी भी हमास का समर्थन नहीं करेंगे, यह एक उग्रवादी समूह है लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उन्हें एक साथ बैठकर इसे हल करने की जरूरत है. शांति होनी चाहिए. ”

दरअसल, बीते दिनों कांग्रेस की दिल्ली में हुई पार्टी की कार्य समिति की हुई बैठक में फिलिस्तीन के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया था, जिसे मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल के बीच बीजेपी के सीनियर नेताओं के द्वारा उठाया जा है. ऐसे में दिग्विजय सिंह का यह बयान चुनाव में नुकशान की संभावित आशंका के बीच आया है.

