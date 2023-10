Digvijaya Singh के बेटे जयवर्धन सिंह ने किया दावा, कांग्रेस जीतेगी, कमलनाथ CM बनेंगे, पिता ने कभी टिकट नहीं मांगा

दिल्ली: मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक ( Madhya Pradesh Congress MLA ) और दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) के बेटे जयवर्धन सिंह (Jaivardhan Singh) आज दिल्ली आए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा, ”कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जीतेगी और कमल नाथ मुख्यमंत्री बनेंगे.” अपने पिता दिग्विजय सिंह के बारे में जयवर्धन ने कहा, ”उन्होंने कभी टिकट की मांग नहीं की है.”

जयवर्धन सिंह ने आगे कहा, “मुझे शिवराज सिंह पर दया आती है. जब बीजेपी ही उन पर भरोसा नहीं कर रही है, जब बीजेपी ही उन्हें सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जनता के बीच उनकी छवि क्या होगी, कांग्रेस कमल नाथ के साथ है और हमें इस बार कम से कम 150 सीटें मिलेंगी.

#WATCH | Delhi | Jaivardhan Singh, Madhya Pradesh Congress MLA and son of Digvijaya Singh says, “Congress will win, for the Government and Kamal Nath will become the Chief Minister.”

He further says, “I pity Shivraj Singh. When BJP itself is not trusting him, when BJP itself is… pic.twitter.com/dRK8HRns7F

— ANI (@ANI) October 15, 2023