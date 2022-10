Diwali Celebrations: देश भर में दिवाली परंपरागत उल्लास के साथ मनाई जा रही है. नरक चतुर्दशी के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती की गई. वहीं. दिवाली के उपलक्ष्य पर गोवा के पणजी में नरकासुर का पुतला जलाया गया. मिली जानकारी के अनुसार, महाकाल मंदिर में नरक चतुर्दशी पर विशेष आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. विशेष आरती करने का वीडियो भी सामने आया है जोकि मनमोहक है. इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु-संत भी मौजूद रहे.Also Read - Diwali 2022: इस दिवाली करिये दिल्ली के Laxmi Narayan मंदिर के दर्शन, महात्मा गांधी ने किया था इसका उद्घाटन

बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर में हर साल नरक चतुदर्शी के अवसर पर भस्म आरती का आयोजन होता है. इसी क्रम में कल भी भस्म आरती की गई. इसे देखने के लिए मंदिर परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं. बता दें कि महाकाल मंदिर 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक है. यहां पर श्रद्धालुओं की हमेशा भीड़ होती है लेकिन नरक चतुदर्शी पर विशेष आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्सुकता रहती है. इसलिए बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचते हैं. Also Read - Diwali 2022: इस दिवाली करिये इन 4 लक्ष्मी मंदिरों के दर्शन, जानिये इनके बारे में

Also Read - Diwali 2022: उज्जैन के इस लक्ष्मी मंदिर में दिवाली के दिन उमड़ता है आस्था का सैलाब, मां को लगता है छप्पन भोग

वहीं, पणजी में नरक चतुर्दशी पर नरकासुर का पुतला जताया गया. इसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक चतुदर्शी यानी दिवाली के एक दिन पहले नरकासुर नामक राक्षस का वध कर 16 हजार कन्याओं को मुक्ति दिलाई थी.

#WATCH | Goa: Effigy of ‘Narakasura’ burnt in Panaji, as part of #Diwali celebrations. pic.twitter.com/sN9cefBOsG

— ANI (@ANI) October 24, 2022