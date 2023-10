MP में डबल इंजन की सरकार जरूरी, सत्ता के लिए भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा, ग्वालियर में बोले- PM मोदी

Gwalior,Madhya Pradesh: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच (Madhya Pradesh Assembly Elections 2023) आज सोमवार को ग्वालियर पहुंचे हैं. पीएम मोदी ने ग्वालियर में 19 हजार करोड़ रूपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है. प्रधानमंत्री ने ग्वालियर से सुमावली के बीच चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई है. पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अगले पांच साल मध्य प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और राज्य में डबल इंजन की सरकार जरूरी है.

पीएम मोदी ने कहा, हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मध्य प्रदेश शीर्ष तीन राज्यों में से एक के रूप में उभरे और आपका वोट इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा. पीएम ने कहा, मोदी ने गारंटी दी है कि अगले कार्यकाल में दुनिया की टॉप इकोनॉमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा. इससे भी सत्ता के लिए भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है.

पीएम मोदी ने कहा, अभी यहां लगभग 19000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. आज मध्य प्रदेश के करीब सवा 2 लाख परिवार अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीते वर्षों में हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से देश के टॉप 10 राज्यों में लाई है और यहां से हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है.

#WATCH | Gwalior: PM Modi says, “The people of the country had given those opposing development 60 years. 60 years is not a less time. If in nine years all this development & progress can happen in the country, a lot could have happened in 60 years. Even they had a chance & it is… pic.twitter.com/5gBsLIeucB

