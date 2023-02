Earthquake: मध्यप्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, जानमाल का कोई नुकसान नहीं

Earthquake In MP And Arunachal Pradesh: मध्यप्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किये गए. मध्य प्रदेश में दोपहर 12:54 मिनट पर 3.0 तीव्रता का भूकंप आया. वहीं, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में दोपहर 12 बजकर 12 मिनट पर 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किये गए.

Earthquake of Magnitude:3.0, Occurred on 19-02-2023, 12:54:32 IST, Lat: 22.07 & Long: 74.56, Depth: 10 Km ,Location: 151km WSW of Indore, Madhya Pradesh, India for more information Download the BhooKamp App @Indiametdept @moesgoi @Dr_Mishra1966 @Ravi_MoES @DrJitendraSingh pic.twitter.com/dZKpzjtHMN — National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 19, 2023