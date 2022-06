Madhya Pradesh, Balaghat district,Encounter, naxals: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एमपी पुलिस ने एक महिला नक्सली समेत तीन माओवादियों को मार गिराया है. मध्य प्रदेश सरकार ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को पुलिसकर्मियों को ऑउट ऑफ टर्न प्रमोशन और गैलेंट्री आवार्ड देने की घोषणा की है. मारे गए तीनों नक्सलियों नागेश, मनोज और रमे पर 30 लाख रुपए का इनाम था.Also Read - एमपी: पंचायत सचिव की तीन पत्नियां लड़ रहीं चुनाव, दो एक- दूसरे के खिलाफ मैदान में, फिर हुई मुश्किल

जानकारी के मुताबिक, इस मुठभेड़ में संभागीय समिति सदस्य नागेश और क्षेत्र समिति सदस्य मनोज और रमे को मार गिराया गया है, उन पर 30 लाख रुपए से अधिक का इनाम था. एके-47, .303 राइफल और 12 बोर की एक्शन गन उनसे बरामद की गई है.

Madhya Pradesh | Three naxals, including a woman naxal, killed in an encounter with Police in Kadla village, Balaghat district.

