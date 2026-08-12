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ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश से मध्यप्रदेश को मिलेगी नई रफ्तार! 15 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर

Madhya Pradesh News Today: टोरेंट ग्रुप मध्यप्रदेश में ऊर्जा से जुड़ी अलग-अलग परियोजनाओं में 43 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर रहा है. CM मोहन यादव ने टोरेंट ग्रुप और टोरेंट पावर लिमिटेड के चेयरमैन से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: August 12, 2026, 7:57 PM IST
ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश से मध्यप्रदेश को मिलेगी नई रफ्तार! 15 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर

मध्यप्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में बड़े निवेश की तैयारी है. टोरेंट ग्रुप प्रदेश में ऊर्जा से जुड़ी अलग-अलग परियोजनाओं में 43 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर रहा है. इन परियोजनाओं के जरिए 15 हजार से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार, 12 अगस्त को अहमदाबाद में टोरेंट ग्रुप और टोरेंट पावर लिमिटेड के चेयरमैन समीर मेहता से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने और राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में ऐसे निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. बैठक में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, सचिव जॉन किंसले और एमपीआईडीसी के एमडी चंद्रमौली शुक्ला भी मौजूद रहे.

अनूपपुर में 22 हजार करोड़ की बिजली परियोजना

टोरेंट पावर अनूपपुर जिले में 1,600 मेगावाट क्षमता की अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना स्थापित कर रहा है. करीब 22 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से लगभग 7 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है. परियोजना के लिए मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ 27 जनवरी 2026 को पावर परचेज एग्रीमेंट किया जा चुका है. भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है और एलएंडटी तथा टाटा प्रोजेक्ट्स जैसी कंपनियों को निर्माण से जुड़े काम सौंपे गए हैं. पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद साइट पर प्री-कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है.

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पंप्ड स्टोरेज और पवन ऊर्जा पर भी जोर

टोरेंट ग्रुप मध्यप्रदेश में सिर्फ ताप विद्युत पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में भी निवेश कर रहा है. छिंदवाड़ा में 1,500 मेगावाट की पातालकोट पंप्ड स्टोरेज परियोजना पर काम चल रहा है. इसमें करीब 7,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और इससे लगभग 4 हजार रोजगार पैदा होने की उम्मीद है. इसके अलावा रतलाम और उज्जैन में 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं विकासाधीन हैं. इनमें करीब 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 500 रोजगार का प्रावधान है. मंदसौर में समूह की 36 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई पहले से संचालित है. टोरेंट ग्रुप 800 मेगावाट क्षमता की एक और अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना पर भी काम कर रहा है. इसमें करीब 11 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 3,500 रोजगार के अवसर प्रस्तावित हैं.

2,800 मेगावाट की परियोजना के लिए निविदा

राज्य में भविष्य की बिजली जरूरतों को देखते हुए सरकार 2,800 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता की खरीद के लिए DBFOO मॉडल पर निविदा प्रक्रिया शुरू कर रही है. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2036-37 तक मध्यप्रदेश के लिए करीब 1,900 मेगावाट अतिरिक्त ताप विद्युत की जरूरत का अनुमान लगाया है. मुख्यमंत्री ने टोरेंट पावर को इस निविदा प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है.

पीथमपुर में फार्मा इकाई भी चला रहा समूह

ऊर्जा के अलावा टोरेंट ग्रुप मध्यप्रदेश के फार्मा क्षेत्र में भी मौजूद है. धार जिले के पीथमपुर में समूह की USFDA अनुमोदित फार्मा विनिर्माण इकाई संचालित है. करीब 300 करोड़ रुपये के निवेश वाली इस इकाई में 400 से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है. टोरेंट पावर की मौजूदा स्थापित उत्पादन क्षमता करीब 5.1 गीगावाट है. कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करना है. इसके लिए सौर, पवन, हाइब्रिड, बैटरी स्टोरेज और पंप्ड स्टोरेज जैसी परियोजनाओं में निवेश किया जा रहा है. मध्यप्रदेश में इन परियोजनाओं का विस्तार राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ औद्योगिक विकास और रोजगार को भी नई गति दे सकता है.

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