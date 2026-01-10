मंगेतर ने ही रची हत्या की साजिश, टूटी शादी तो सरेआम चाकू से हमला कर ले ली युवती की जान

MP News: जबलपुर में दहेज को लेकर बढ़े विवाद के बाद साहिल ने ऋचा की जान ले ली. आरोपी ने युवती की गर्दन और सीने पर कई वार किए, हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके साथी अजय को गिरफ्तार कर लिया है.

Published date india.com Published: January 10, 2026 11:58 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
मंगेतर ने ही रची हत्या की साजिश, टूटी शादी तो सरेआम चाकू से हमला कर ले ली युवती की जान

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां 19 वर्षीय ऋचा रजक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस वारदात को अंजाम ऋचा के एक्स हस्बैंड ने दिया. ऋचा और साहिल रजक की मुलाकात लगभग 2 साल पहले एक शादी समारोह में हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और परिवारों ने उनकी सगाई तय कर दी. शादी अगले महीने यानी फरवरी 2026 में होने वाली थी. सगाई की खुशियों के बीच, सब कुछ ठीक लग रहा था. लेकिन साहिल की नीयत अचानक बदल गई और खुशियां मातम में बदल गई.

दहेज की मांग से रिश्ता टूटा

जानकारी के मुताबिक, सगाई के बाद साहिल ने ऋचा के परिवार से 5 लाख रुपये दहेज की मांग शुरू कर दी. जब मांग पूरी नहीं हुई, तो उसने परिजनों को अपशब्द कहे. ऋचा और उसके परिवार इस व्यवहार से परेशान हो गए और उन्होंने साहिल से संबंध तोड़ने का निर्णय लिया. शादी का सपना अधूरा रह गया और साहिल बौखला गया. उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और उसने लगातार ऋचा को धमकियां देना शुरू कर दिया. परिवार और पुलिस को कई बार चेतावनी देने के बावजूद साहिल का रवैया नहीं बदला.

सड़क पर चाकू से हमला किया

गुरुवार की रात साहिल और उसका साथी अजय मोटरसाइकिल से रिछाई औद्योगिक इलाके में पहुंचे और फैक्ट्री से घर लौट रही ऋचा को बीच रास्ते में रोक लिया. दोनों ने चाकू से उस पर हमला किया. पुलिस के मुताबिक, उसकी गर्दन और सीने पर कई वार किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. आसपास के लोग और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और ऋचा को तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, शुक्रवार दोपहर को उसकी मौत हो गई. इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई.

पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

इस वारदात के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी साहिल रजक और उसके साथी अजय को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है. जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि घटना की साजिश किसने रची और अपराध में किन अन्य लोगों का हाथ था. इलाके में फैक्ट्री और घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि भविष्य में ऐसे घटनाओं से बचा जा सके. परिवार और समुदाय इस घटना से दुखी हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं. इस घटना ने समाज में दहेज और घरेलू हिंसा के प्रति चेतावनी का स्वर भी बुलंद कर दिया है.

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.