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किसानों के सुझावों का होगा सम्मान, मोहन यादव बोले- संवाद से निकलेगा हर समस्या का समाधान

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों से जुड़े विषयों पर संवाद और समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया है. यह समिति किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सुन रही है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 29, 2026, 8:55 PM IST
किसानों के सुझावों का होगा सम्मान, मोहन यादव बोले- संवाद से निकलेगा हर समस्या का समाधान

मध्यप्रदेश में किसानों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ कहा है कि उनकी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष को ‘कृषि कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है और किसानों की आय बढ़ाने व उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम किया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि किसानों से सीधे संवाद कर उनकी हर व्यावहारिक समस्या का समाधान निकाला जाए.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि किसानों से जुड़े विषयों पर संवाद और समाधान के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है. यह समिति किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सुन रही है. उन्होंने बताया कि बुधवार (जुलाई, 29, 2026) को कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना को किसानों से चर्चा के लिए भेजा गया था वहीं आज कृषि मंत्री समेत, मंत्री कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, राकेश सिंह तथा वरिष्ठ अधिकारियों का दल किसानों से संवाद करेगा.

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किसान हित सर्वोपरि, जनता को न हो परेशानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सदैव किसानों के साथ खड़ी है और उनके सकारात्मक सुझावों का स्वागत करती है. सरकार किसानों की हर व्यावहारिक समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है तथा संवाद के माध्यम से हर विषय का सकारात्मक निराकरण करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं, लेकिन आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसकी चिंता करना भी सभी पक्षों की साझा जिम्मेदारी है. सरकार बातचीत और आपसी सहमति के माध्यम से हर समस्या का समाधान निकालने में विश्वास रखती है.

किसान संगठनों से अपील

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय किसान संघ सहित सभी किसान संगठन प्रदेश के किसानों और जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक सहयोग करेंगे. उन्होंने कहा कि जब सभी का उद्देश्य किसानों की बेहतरी है, तब संवाद और सहयोग के माध्यम से बेहतर परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे.

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