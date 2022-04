मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री (former chief minister) और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) के एक ट्वीट (tweet) करने को लेकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने समेत आईपीसी (IPC) की विभिन्‍न धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है. मध्‍य प्रदेश पुलिस ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ आज मंगलवार को अंतत: उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट को लेकर यह कदम उठाया है.Also Read - दिग्विजय सिंह की कैदी से वीवीआईपी मुलाकात कराने वाला जेल अधीक्षक सस्‍पेंड

MP | An FIR registered against former chief minister& Cong leader Digvijaya Singh u/s 153-A, 295A (Deliberate and malicious acts, intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs), 465, and 505(2) of IPC over his recent tweet. pic.twitter.com/4QYm5tjBNJ

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 12, 2022