Fire in Kamla Nehru Hospital`s Children's ward: मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्‍थ‍ित कमला नेहरू अस्पताल ( Kamla Nehru Hospital) के बाल वार्ड (Fire in Children's Ward of Kamla Nehru Hospital) के एक हिस्से में लगी आग, सूत्रों के अनुसार कुछ बच्चे झुलस गए हैं. ताजा जानकारी के मुताब‍िक, सीएम श‍िवराज स‍िंंह चौहान ने ट्ववीट कर कहा है कि अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग की घटना बेहद दुखद है। बचाव कार्य तेजी से हुआ, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश पहले से गंभीर रूप से बीमार होने पर भर्ती तीन बच्चों को नहीं बचाया जा सका. हालांकि अभी यह नहींं बताया कि आग से घायल हुए बच्‍चों की संख्‍या कितनी है, लेकिन कुछ बच्‍चे घायल हैं.

#UPDATE | Three children die at the children’s ward of Kamla Nehru Hospital in Bhopal following an incident of fire, says Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan

A high-level enquiry has been ordered into the incident, the CM adds https://t.co/43HHRX1RdN pic.twitter.com/WNnFdmZzZw

— ANI (@ANI) November 8, 2021