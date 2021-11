Fire incident in Bhopal`s Hospital: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक अस्पताल में आग लगने से चार नवजात शिशुओं की मौत के 36 घंटे बाद 8 और नौनिहालों की मौत हो गई, जिससे मृतक संख्‍या 12 हो गई. यह बयान आज बुधवार को भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल की बाल रोग विभाग की एचओडी डॉ ज्योत्सना श्रीवास्तव ने दिया है. उन्‍होंने कहा, उस समय 40 बच्चों को भर्ती कराया गया था और अस्पताल के कर्मचारियों ने तुरंत उन सभी को बाहर निकाला. उस दिन 4 बच्चों की मौत हुई थी और 36 घंटे बाद 8 और बच्चों की मौत हुई थी.Also Read - Bhopal के अस्‍पताल में आग से 4 नवजातों की मौत: मामले की जांच के आदेश, सरकार देगी 4-4 लाख अनुग्रह राशि

सरकार द्वारा संचालित कमला नेहरु बाल चिकित्सालय भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में सोमवार रात को भीषण आग लग गई थी, जिसमें चार शिशुओं की मौत हो गई. हादसे के वक्त इकाई में 40 नवजात शिशु भर्ती थे. इनमें से बचे 36 शिशुओं का दूसरे अलग-अलग वार्ड में उपचार किया जा रहा था.

#WATCH | MP | 40 children were admitted at that time & hospital staff immediately evacuated all of them. On that day 4 children had died and after 36 hours, 8 more children died: Dr Jyotsna Srivastava, HOD, Pediatrics dept on Kamla Nehru Hospital fire incident in Bhopal pic.twitter.com/ErFxenRPDa

