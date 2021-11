भोपाल: मध्य प्रदेश के भिंड जिले की पुलिस ने ऑनलाइन गांजा बिक्री रैकेट का भंडाफोड़ करने के बाद शनिवार को अमेजन इंडिया के कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. दर्ज मामले के अनुसार, कथित तौर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए स्वीटनर बेचने की आड़ में गांजा बेचा गया था. अमेजन ने इससे पहले एक बयान में कहा था कि वह अपने प्लेटफॉर्म के जरिए अवैध उत्पादों की बिक्री की इजाजत नहीं देता है और वह इस मामले में जांच में सहयोग कर रहा है.Also Read - मध्य प्रदेश के अधिकारी का अजीब बयान, बोले ''मेरा अपना अनुभव है दारू पीने वाला झूठ नहीं बोलता'

Ganja consignment being delivered via Amazon busted in Bhind, Madhya Pradesh | Bhind Police makes e-commerce company Amazon India’s Executive Directors accused in the matter under NDPS Act: Bhind SP Manoj Kumar Singh

